Intercalares geram tensão em Nova Iorque

Nova Iorque retoma a normalidade possível. Depois de vários dos pacotes de bomba interceptados, as autoridades reabriram as ruas em redor do edifíicio Time Warner, onde o canal CNN está sediado. No entanto, na cidade, a presença policial mantém-se elevada,

Nas ruas, sente-se a tensão vivida pelos novaiorquinos.

Lisa Palse trabalha no edifício Time Warner. Está preocupada com a situação do país. "Nós vamos descobrir em breve quem esteve por trás disto e o que realmente está a acontecer. Mas é assustador, num sentido mais amplo, é muito assustador trabalhar aqui, mas é também assustador que estas coisas estejam acontecer agora em todo o país", afirma.

O ambiente em vésperas das eleições interclares, realizadas a 6 de novembro, está, para muitos, a afetar o normal funcionamento do país. "Acho que isto está a ficar pior por causa desta retórica, que não incita nada à unificação, promove apenas diferentes facções e a violência", lamenta Christine Lambert, que vive a poucos metros do edifício recentemente evacuado.

Matt Taylor frequenta o local com regularidade. Também ele vê com apreensão o que aconteceu. "Esta é uma daquelas coisas que, independentemente do lado em que estejamos, devemos concordar que a violência não é a resposta para nada e não importa o espectro político em que estamos, não há desculpa para o que aconteceu aqui", defende.

Até à data, as autoridades não identificaram o responsável, ou os responsáveis, pelo envio dos engenhos explosivos enviados para locais e figuras de relevo, em diferentes localidades dos Estados Unidos da América.