Migrantes feridos em conflitos com a polícia na fronteira da Bósnia com a Croácia

Pelo menos três migrantes ficaram feridos num segundo dia de confrontos com a polícia na fronteira da Bósnia com a Croácia - membro da União Europeia.

A polícia usou bastões e gás pimenta num confronto contra as pessoas que tentavam atravessar a fronteira. Muitas fizeram milhares de quilómetros para começar uma nova vida na Europa.

Um migrante iraniano disse que não têm outra escolha. Que não têm dinheiro e que não podem ficar no local. Explicou ainda que não têm casa, nem chuveiros e que sentem falta de dormir numa cama, o que já não acontece há meses.

Milhares de migrantes têm permanecido no noroeste da Bósnia, enquanto tentam chegar à Croácia e seguir em direção a outros países da UE. As temperaturas começam a descer e muitas destas pessoas têm apenas um saco cama para as proteger. Tentam atravessar a fronteira todos os dias, na esperança de conseguirem uma resposta diferente.