Sarilhos a dobrar para o Facebook

O Facebook tem mais uma condenação para juntar à coleção que já conseguiu juntar depois do caso da alegada recolha ilegal de dados de utilizadores por parte da empresa Cambridge Analytica. Desta vez vem do Reino Unido e foi uma multa simbólica, de 500 mil libras, o equivalente a 563 mil e 600 euros. Esta multa tinha já sido imposta em julho e foi agora confirmada pelo gabinete do Comissário para a Informação, uma autoridade independente que supervisiona este setor.

Segundo o comunicado, a Cambrige Analytica recolheu ilegalmente dados de um milhão de utilizadores britânicos do Facebook, que foram depois usados para fins políticos.