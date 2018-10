Cartas bomba: Polícia faz buscas em centro de distribuição postal

Tamanho do texto

Terão sido enviados destas instalações na Florida alguns dos engenhos explosivos encontrados nos últimos dias no correio de personalidades norte-americanas.

As autoridades de Miami fizeram buscas esta quinta-feira à noite neste centro postal de Opa-locka.

Unidades cinotécnicas e pelo menos uma brigada antibomba estiveram no local.

Entre os destinatários dos envelopes estão o ex-presidente Barack Obama, o casal Bill e Hillary Clinton, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o ator Robert de Niro ou o magnata filantropo George Soros.

Todos são conhecidos críticos do atual Presidente Donald Trump.

Também a televisão CNN recebeu um envelope com o que parece ser uma bomba tubo. Um engenho com cerca de 15 centímetros preenchido com materiais explosivos e depois selado.

Cartas enviadas em plena campanha para as eleições intercalares nos Estados Unidos que acontecem daqui a menos de duas semanas.