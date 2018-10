Irlanda vota em presidenciais e referendo sobre "delito de blasfémia"

A Irlanda vai a votos, esta sexta-feira, para eleger o novo presidente: Em liça estão seis candidatos, incluindo o atual chefe de Estado Michael D. Higgins, que procura a reeleição. Mas há também um referendo a votos, no mesmo dia. Os irlandeses vão decidir se é ou não revogado um dos artigos mais controversos da constituição, fruto da pesada herança religiosa do país: o delito de blasfémia. No país, dizer mal de Jesus, de Deus, da Bíblia ou da Virgem é contra a lei fundamental, mesmo se a lei é considerada obsoleta e não foi aplicada na história recente. O caso que trouxe o assunto de novo à baila aconteceu quando o humorista e realizador Stephen Fry disse, numa entrevista, que "Deus é estúpido". Acabou por não haver qualquer processo contra ele.

A famosa entrevista de Stephen Fry à TV irlandesa

Em maio, os irlandeses votaram, em referendo, a favor da legalização do aborto, três anos depois da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Para breve, mas ainda sem data marcada, está um novo referendo, sobre o artigo da constituição que diz que o lugar da mulher é no lar. Um artigo também ultrapassado, tendo em conta que o país teve já duas mulheres presidentes.