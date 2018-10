Suspeito do envio de pacotes armadilhados arrisca 48 anos de prisão

A polícia norte-americana deteve o principal suspeito do envio de pacotes com engenhos explosivos a várias figuras do partido democrata. Trata-se de Cesar Sayoc, um apoiante fervoroso de Donald Trump de 56 anos, com várias detenções no cadastro por violência doméstica e roubo.

A carrinha onde o suspeito se encontrava a viver, de acordo com as autoridades, também foi apreendida. O FBI classificou o assunto de terrorismo doméstico e garante que os explosivos eram reais mas admite que é demasiado cedo para conhecer as motivações do suspeito.

Cristopher Wray, diretor do FBI, revela que conseguiram chegar à identidade do suspeito devido a uma impressão digital descoberta no pacote enviado a Maxine Waters.

Os destinatários têm sido invariavelmente críticos da administração Trump mas o presidente dos Estados Unidos assegura que irá até às últimas consequências para resolver o assunto:

"Não podemos permitir que a violência política ganhe raízes na América. Não iremos permitir! Estou empenhado em fazer tudo o que estiver no meu poder de presidente para colocar já um ponto final."

Sayoc foi acusado de cinco crimes: transporte de explosivos, envio de explosivos pelo correio, ameaças a antigos presidentes, ameaça às comunicações e ataque a agentes de autoridade. Caso seja considerado culpado, arrisca 48 anos de prisão.