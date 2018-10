Blasfémia deixa de ser crime e presidente irlandês será reeleito

Os eleitores irlandeses manifestaram-se significativamente a favor da retirada do crime de blasfémia da Constituição no referendo desta sexta-feira.

De acordo com uma sondagem feita para a estação de televisão RTÉ, 71,1% votaram a favor, 26,3% contra e 1,8% abstiveram-se. Os resultados oficiais deverão ser conhecidos até domingo de manhã.

O dia do referendo foi também de eleições presidenciais, com o veterano de 77 anos Michael D. Higgins, do Partido Trabalhista, a caminho de ser reeleito. Terá reunido, dizem as sondagens, mais de 55% dos votos dos irlandeses, conseguindo o segundo mandato para a presidência irlandesa por mais sete anos.