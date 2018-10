Hora de inverno começa na madrugada de domingo

Tamanho do texto

Na madrugada de 28 de outubro, a hora legal muda do regime de verão para o regime de inverno e os relógios vão atrasar uma hora.

Portugal, à semelhança de toda a União Europeia, atrasa os relógios uma hora, uma mudança que a Comissão Europeia quer eliminar no próximo ano.

A intenção inicial era fazer economias

"A mudança de hora não é assim tão recente. A história diz que começou na época da Primeira Guerra Mundial para economizar carvão, depois em 1976 na época da crise do petróleo. Mas, se observarmos melhor a história, Benjamin Franklin propôs a ideia em 1784, para poupar velas ".

Por seu lado, em oposição à intenção da Comissão Europeia, o primeiro-ministro português, António Costa, defendeu que Portugal deve manter o atual regime bi-horário e ter uma hora de verão e uma hora de inverno, considerando que "o bom critério e único é o critério da ciência".

No final de agosto, o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, anunciou que a instituição vai propor formalmente o fim da mudança de hora na União Europeia, depois de um inquérito não vinculativo feito a nível comunitário, segundo o qual mais de 80% dos inquiridos disseram preferir manter sempre o mesmo horário.

De acordo com a indicação do Observatório Astronómico de Lisboa, “em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, às 02:00 atrasamos o relógio 60 minutos, passando para a 01:00”. Na Região Autónoma dos Açores a mudança será feita às 01:00 de domingo, dia 28 de outubro, passando para a meia-noite (00:00), do mesmo dia.