Merkel, Macron, Putin e Erdoğan reunidos em cimeira sobre a Síria

Reúne a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente francês, Emmanuel Macron, e os homólogos russo, Vladimir Putin, e turco, Recep Tayyip Erdoğan.

O encontro acontece no rescaldo de ataques do regime sírio que provocaram a morte de sete civis na província de Idlib, o último reduto dos rebeldes no país. É o balanço mais elevado depois da entrada em vigor de um cessar-fogo negociado por Ancara, que apoia grupos rebeldes sírios, e Moscovo, um aliado do regime, no mês passado.