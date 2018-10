Adeptos do Leicester choram dono do clube

Tamanho do texto

Em Leicester, na Inglaterra, os adeptos do clube local choram a morte do dono, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, que pegou no Leicester City em 2010, então na segunda divisão e conseguiu a proeza de o tornar campeão da Premier League em 2016.

"Antes dele, éramos um clube de segunda divisão com esperanças de ascender à Premier League. Agora, somos um clube solidamente no primeiro escalão. Já fomos campeões, já fomos às competições europeias. A empresa dele comprou o clube e deu muito aos adeptos. Investiu nos hospitais locais, também. Fez muitas coisas que outro dono de um clube de futebol não faria", diz Ian Bason, presidente da associação de adeptos "Foxes Trust".

Para outro fã do clube, Andrew Aldwinckle, "Ele era um adepto, um verdadeiro adepto, mais do que alguém que simplesmente põe o dinheiro. Era um de nós".

"Sabem onde estávamos quando ele comprou o clube - estávamos perdidos. Por isso trouxe o meu cachecol de campeão. Ele fez de nós campeões, é um campeão", diz outro adepto, Tom Lievers.

O magnata tailandês, fundador da rede de lojas duty freeKing Power, estava com outras quatro pessoas no helicóptero que se despenhou junto ao estádio do clube, na última noite.