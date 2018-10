Ativistas e polícia em choque na floresta milenar de Hambach

A empresa quer destruir parte desta floresta com milhares de anos para continuar com a extração de carvão de minas a céu aberto e já no último mês se registaram confrontos no local.

Desta feita, a polícia alemã teve mesmo de intervir e fez dezenas de detenções, depois de mais de uma centena de manifestantes ter bloqueado a linha de ferro que serve de transporte para a mina.

A área tem sido ocupada por ativistas nos últimos seis anos, que construíram mesmo casas nas árvores para viverem em defesa da floresta de Hambach.