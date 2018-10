O Barcelona não precisou de Lionel Messi, lesionado, para humilhar o Real Madrid. A turma da "cidade condal" deu 5-1 aos rivais da capital espanhola e terá indicado a porta da rua ao treinador merengue. Julen Lopetegui já tinha a cabeça a prémio depois de um início de época confrangedor, na qual a ausência de golos e o acumular de derrotas têm sido a nota dominante. Resultados que coincidem com a saída do Real Madrid do melhor goleador da história do clube: Cristiano Ronaldo.