Vítima de atentado terrorista corre na maratona de Bruxelas

Vítima do atentando terrorista no aeroporto de Bruxelas, em 2016, participou na maratona da capital Belga, aos 40 anos.

Para o ex-basquetebolista, que perdeu parte da perna esquerda, é uma questão de superação pessoal.

"É um grande momento. Sonhei com isto. Era um dos meus objetivos durante a reabilitação, na travessia dos últimos dois anos e meio. Estou entusiasmado para perceber como é que o meu corpo vai reagir", sublinhou Bellin em entrevista à Euronews.

Na contagem decrescente para a hora da verdade Sébastien faz alongamentos antes de se alinhar com os outros atletas. Parte logo depois para uma prova que o vai levar a percorrer as ruas da cidade no coração da Europa.

Damon Embling, Euronews - "Sébastien já concluiu corridas menores mas esta maratona de 42 quilómetros é a prova mais dura para ele, física e mentalmente."

O percurso da maratona é desafiante, com algumas subidas íngremes. Cerca de cinco horas e meia depois, Sébastien cruza a linha de meta, exausto e emocionado.

"É fantástico. Vou riscar isto da minha lista. Há dois anos e meio atrás, quando estava na cama do hospital, não pensei que fosse capaz de fazer isto. (...) Foi uma viagem e tanto", acrescenta Bellin.

O belga com 2,06 metros nasceu em São Paulo.