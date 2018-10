Bolsonaro e Haddad já votaram. eleições decorrem sem incidentes

Tamanho do texto

Os dois candidatos nesta segunda volta das eleições presidenciais brasileiras já votaram. Tanto Jair Bolsonaro, o candidato da extrema-direita que ficou à frente na primeira volta e é favorito em todas as sondagens como Fernando Haddad, o adversário do Partido dos Trabalhadores, foram às assembleias de voto acompanhados pelas esposas.

Bolsonaro votou na Vila Militar, em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro, sob fortes medidas de segurança.

Fernando Haddad votou na Escola Internacional de Indianópolis, um bairro da zona sul de São Paulo. Desta vez apareceu vestido de azul, ao contrário de outras vezes em que foi vestido com o vermelho do partido que representa, o PT. Perante as câmaras, mostrou-se confiante e sorridente.

As urnas abriram às oito horas locais, o que nas zonas mais povoadas, como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo equivale a três horas menos que em Portugal continental. Muitos correram para ser os primeiros a votar. Logo de manhã havia fila nas assembleias de voto. Não há, por qenquanto, incidentes a relatar. No Brasil, o voto é obrigatório. O fecho das urnas é às 17 horas, também locais.