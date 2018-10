Adeptos do Leicester City de luto

Os adeptos do Leicester City estão de luto. O dono do clube, Vichai Srivaddhanaprabha, morreu num acidente de helicóptero no passado sábado, junto ao estádio, depois do último jogo da equipa contra o West Ham.

O helicóptero caiu no parque de estacionamento dos funcionários do clube e incendiou-se após ter levantado voo do estádio. O Leicester City emitiu um comunicado que confirma a morte dos cinco ocupantes do aparelho.

O empresário tailandês, de 60 anos, comprou o clube em 2010 e o catapultou-o para o topo das tabelas do futebol inglês, com vitórias impressionantes. Em 2016, o Leicester sagrou-se campeão de Inglaterra.

Milhares de adeptos têm ido até estádio desde a manhã do passado domingo, para prestar homenagem às vítimas da tragédia, com flores e com mensagens de condolências.