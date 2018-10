Avião com 189 pessoas a bordo cai na Indonésia

Tamanho do texto

Um avião com 189 pessoas a bordo despenhou-se, esta segunda-feira, na Indonésia, a 15 quilómetros da costa, após descolar de Jacarta.

O avião, um Boeing 737 Max 8 da companhia aérea Lion Air, devia fazer a ligação entre a capital da Indonésia e Pangkal Pinang.

"O mais recente voo desta aeronave tinha sido de Denpasar para Cengkareng (aeroporto de Jacarta) e estava apta a voar. Houve, de fato, o registo de um problema técnico, mas trabalhámos nessa questão técnica tendo como base os procedimentos do fabricante do avião," revelou o diretor executivo do Lion Air Group, Edward Sirait.

O piloto do avião tinha pedido autorização para regressar à base antes de perder o contacto com a torre, 13 minutos depois de levantar voo.

A Lion Air informou que a aeronave estava em operação desde agosto e que o seu piloto e copiloto acumulavam 11.000 horas de voo.

Muitas pessoas foram até ao aeroporto de Jacarta em busca de informações.