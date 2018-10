Avião indonésio cai no mar após descolagem em Jacarta

Um avião com, pelo menos, 188 pessoas a bordo caiu no mar, na manhã desta segunda-feira, depois de ter levantado voo de Jacarta, capital da Indonésia.

A aeronave da companhia "low cost" Lion Air caiu 13 minutos após a descolagem. As autoridades já encontraram destroços do avião que começaram a ser recolhidos pelas equipas de salvamento.

Segundo o chefe da Agência nacional de Busca e Resgate da Indonésia, Muhammad Syaugi adianta que o processo de evacuação pode ser rápido com a ajuda de outras instituições. Diz ter a certeza que os militares e agentes da polícia vão ajudar a acelerar o processo. E que de acordo com as últimas informações estavam pelo menos 188 pessoas a bordo do voo - um número que inclui passageiros e tripulação.

Segundo o ministro dos Transportes, um dos pilotos pediu para regressar à base antes do avião desaparecer dos radares.

Este é o pior acidente aéreo no país desde a queda de um aparelho da AirAsia, que matou as 162 pessoas a bordo, em dezembro de 2014.