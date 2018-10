Brasileiros de Portugal preferem Bolsonaro

Em Lisboa, foi grande a afluência à Faculdade de Direito e Jair Bolsonaro foi o grande vencedor entre os brasileiros a viver na capital portuguesa. Depois de, na primeira volta, a afluência ter já ultrapassado a das duas voltas de 2014 somadas, foram mais de sete mil os que vieram aqui escolher o próximo presidente. A mensagem de Bolsonaro passou para 64,4% dos que vieram votar.

Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, ficou abaixo dos 2500 votos - 35,5%.

Se Bolsonaro foi o mais votado em Lisboa, tal como em vários outros pontos do mundo, como no Reino Unido ou na Suíça, isso não foi assim em toda a Europa. As urnas em capitais europeias, como Paris ou Berlim, deram vantagens expressivas a Fernando Haddad. Na capital francesa, o candidato do PT arrecadou mais de 60% dos votos. Ao todo, há cerca de meio milhão de eleitores brasileiros aptos a votar, espalhados por 99 países do mundo.