Medellin: Visita nudista a exposição de nús

Desta vez na casa Museu Pedro Nel Gomez, para dar a conhecer a obra do mestre, considerado como um dos pioneiros a tratar abertamente o nudismo.

Os participantes exaltaram a experiêencia: "Quando estou vestida sou uma mulher muito tímida, mas quando me dispo, tudo muda. Solto-me e surpreendo-me a mim mesma a ser muito aberta com as pessoas, com gente que nem sequer conheço", diz Ana Castañeda.

Os participantes são membros do coletivo "Otro Cuento", que já em 2016 tinha organizado uma experiência desta natureza com obras do pintor Rafael Sandoval.

O objetivo é, dizem, olhar para o nudismo de uma forma natural e combater as correntes que tentam imopôr barreiras à representação artística do nú.