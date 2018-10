O último "treino" antes da maior regata transatlântica

Tamanho do texto

No Insight desta semana, fomos conhecer Romain Attanasio. Nascido no coração dos Alpes há 41 anos, numa família de esquiadores, foi a família que lhe entregou a chave do sonho agora real. Exilado na Grã-Bretanha, Romain não resistiu ao chamemento que o mar lhe fez.

Romain Attanasio aprendeu o que sabe com grandes nomes da vela, como Michel Desjoyeaux e Franck Cammas. Mas o início foi difícil. Na primeira corrida que fez em alto mar, a embarcação virou e Romain teve que ser resgatado. Desde então, tem conseguido lugares de mérito nas principais provas mundiais.