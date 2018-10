Ucrânia:Tymoshenko não quer os acordos de Minsk

As sondagens começam a dar grandes esperanças à ex-primeira-ministra, que, no Fórum Económico Internacional, em Genebra, explicou ao repórter Olaf Bruns que pondera fazer tábua rasa dos acordos de Minsk, optando pelo formato de Budapeste, com o envolvimento da Rússia dos Estados Unidos e do Reino Unido para tentar sair do impasse em que a Ucrânia persiste.

"Sabemos que os acordos de Minsk e todo o processo de Minsk certamente tiveram um impacto positivo numa dada altura. Talvez tenham evitado um derramamento de sangue massivo e uma guerra em grande escala. E, claro, há um agradecimento especial a Merkel e à França pela sua participação. Mas o formato de Minsk não é suficiente hoje", afirmou.

Tymoshenko garantiu, no entanto, que nunca reconhecerá a anexação da Crimeia.