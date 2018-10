Vitória agridoce para a CDU nas eleições em Hesse

Tamanho do texto

Resultado agridoce para a CDU nas eleições deste domingo, no estado de Hesse. Apesar da vitória, o partido de Angela Merkel perdeu 10% dos votos - nas eleições de 2013 tinha obtido 38,3%.

Volker Bouffier que lidera o estado pela CDU ao lado dos Verdes e aliado de Merkel disse que o partido alcançou o objetivo da liderança, mas moderou as palavras no discurso da vitória. Adiantando que foi uma noite de sentimentos contraditórios. Que o partido tem sofrido grandes perdas, que foi um golpe duro por esse motivo, mas que se aperceberam que vale a pena continuar a lutar.

O SPD, o outro partido membro da grande coligação nacional, também sofreu um duro golpe. Com apenas 19,6% culpou o governo federal pelos resultados. O líder do SPD disse ter sido uma derrota amarga que não se pode negar. Concluindo que foi o pior resultado desde 1946.

Os Verdes obtiveram, igualmente, 19,6% e o partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) consegue entrar no parlamento regional de Hesse, com sensivelmente 12% dos votos. Estas eleições foram vistas como sendo um teste à coligação de Angela Merkel no poder.