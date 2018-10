Lufthansa recusa parceria com governo italiano

Tamanho do texto

Se o governo italiano estiver dentro, a Lufthansa está fora. A companhia de aviação alemã descarta a entrada no capital da Alitalia, enquanto o executivo fizer parte da operação.

O objetivo de Giuseppe Conte seria voltar a ter uma companhia aérea controlada pelo Estado, mas com a participação de grupos privados.

A aviadora alemã já tinha manifestado interesse na aquisição, a par com a Easyjet, mas a mudança de governo em Itália obrigou a uma pausa no processo de venda.

Recentemente, o ministro da Indústria e do Trabalho, Luigi de Maio, revelou que a estratégia para a Alitalia passa por estabelecer uma parceria no capital entre os privados e a Ferrovie dello Stato, aempresa pública que administra o transporte ferroviário no país.