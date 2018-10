Mercados reagem a Bolsonaro

Os investidores já faturam no mercado brasileiro após a eleição de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil.

As ações começaram subir no início do mês depois de Bolsonaro ganhar a primeira ronda.

Com a eleição de Bolsonaro, o índice da Bovespa chegou a crescer 3,1% no inicio da sessão mas a bolsa brasileira acabou por encerrar negativa com a realização de lucros dos investidores, enquanto aguardam definições sobre os próximos passos do governo.

"Agora acabou esse período, esse silêncio que ele se impôs por vários motivos vai ter que ser rompido. Agora é que a gente vai ver, efetivamente, o que o Jair Bolsonaro pretende, e a sua equipa, principalmente Paulo Guedes," afirmou o analista financeiro da Spinelli, André Perfeita

Paulo Guedes, principal conselheiro económico de Bolsonaro, diz que quer controlar gastos através da reforma da Previdência e acelerar privatizações.