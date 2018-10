Não há sobreviventes do avião caído no Mar de Java

As autoridades indonésias já não têm esperança de encontrar sobreviventes da queda do avião no mar de Java.

"Estamos a organizar o envio dos familiares e das pessoas que tenham laços sanguíneos para Jacarta. Isso ajudará os trabalhos de identificação nos serviços centrais. Até agora foram 68 pessoas em dois voos", diz o governador de Bangka Belitung, Rustam Effendi.

O avião, um Boeing 737, desapareceu dos radares e caiu 13 minutos depois de descolar do aeroporto de Jacarta, em direção a Pangkal Pinang, na ilha de Bangka.

A Lion Air reconhece que o aparelho tinha tido problemas técnicos antes desta viagem, que foram resolvidos, mas não adianta que tipo de problemas. O presidente da companhia disse aos jornalistas: "Não podíamos impedir o avião de operar, a menos que a Boeing nos dissesse que este tipo de avião não podia voar, ou outras autoridades, por exemplo, dissessem que foi detetado um defeito neste modelo de avião".

O aparelho caiu na baía da Karawang, onde as águas têm uma profundidade de 30 a 35 metros. Cerca de 160 pessoas continuam as buscas em barcos e helicópetros, nas águas repletas de escombros, mas até agora não foram encontrados sobreviventes, nem as caixas negras do avião, que poderão ajudar a esclarecer as circunstâncias da tragédia.

O site Flightradar mostra a trajetória do aparelho até ao momento em que o contacto é perdido. O Boeing 737 tinha entrado em funcionamento no mês de agosto e registava apenas 800 horas de voos. A Boeing disponibilzou-se para colaborar na investigação.

Não há muita informação sobre as necionalidades das vítimas. O ministério italiano dos Negócios Estrangeiros confirmou que o antigo ciclista italiano, Andrea Manfredi de 26 anos, estava entre os passageiros deste voo JT 610.

A Indonésia, um arquipélago do sudeste asiático com 17 mil ilhas e ilhéus ddepende muito de ligações aéreas e marítimas e os acidentes são frequentes nestes dois meios de transporte.

A Lion Air é a principal companhia aérea privada do país e já esteve envolvida em vários acidentes.