Trump diz que bebés de imigrantes nascidos nos EUA não merecem nacionalidade

Tamanho do texto

A uma semana das eleições intercalares, Donald Trump admitiu que quer mudar a legislação dos EUA para que os bebés de imigrantes que nascem em território norte-americano não tenham nacionalidade do país.

As declarações foram divulgadas numa entrevista transmitida pelo canal norte-americano HBO.

"Pode mudar-se tudo com um ato do Congresso, mas agora eles dizem-me que eu posso fazer isto apenas com uma ordem executiva.", admitiu Donald Trump.

"Quão ridículo é sermos o único país no mundo onde uma pessoa vem, tem um bebé, e o bebé passa a ser um cidadão dos Estados Unidos com 85 anos com de benefícios. É ridículo. É ridículo e tem que acabar.", conclui o presidente norte-americano.

Caravana de migrantes a chegar ao México Reuters

Esta notícia chega depois dos EUA admitirem que vão enviar para a fronteira com o México mais de 5 mil militares,a juntar aos 2 mil que já lá estão. O objetivo: parar a caravana de migrantes centro-americanos.

O governo de Donald Trump adiantou também que ainda haverá mais um reforço de militares, tendo em conta que estes migrantes só devem chegar à fronteira dos EUA daqui a algumas semanas.

Mas não só os EUA protegem a fronteira. O México também anunciou um reforço de militares na divisão fronteiriça com a Guatemala.