Atentado bombista contra serviços secretos russos

A vitima mortal é o bombista suicida, informou o porta-voz do Comité Antiterrorismo da Rússia (NAC).

O atentado teve como alvo as instalações do FSB em Arkhangelsk, norte do pais.

Moscovo anunciou que abriu uma investigação por "ato terrorista" e que o atentado foi concretizado por um jovem de 17 anos.

Ataques à polícia e outras autoridades são raros na Rússia, exceto no norte do Cáucaso, predominantemente muçulmano, onde há tensão com rebeldes islâmicos.