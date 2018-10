Pedro Abrunhosa: "Nenhum muro é maior que a força do amor"

A música resulta de uma parceria do músico do Porto com Lila Downs e o videoclip foi gravado exatamente no México, país natal da cantora latina, tendo a crise de migrantes e refugiados como inspiração e surgindo numa altura em que o largo grupo de pessoas atravessa o país da América central rumo aos Estados Unidos, onde o Presidente está empenhado na construção de um muro.

"O videoclipe, realizado por Filipe Correia dos Santos e com a direção de fotografia de Arlindo Camacho, foi gravado no México, com pessoas reais, engrandecendo uma canção que por si só já retrata uma realidade que a todos toca", lê-se no comunicado da assessoria de imprensa do músico.

Em declarações recolhidas pela Aministia Internacional e que pode escutar no vídeo em cima, Pedro Abrunhosa conta-nos como surgiu este primeiro "cartão de visita" do novo álbum e sublinha a ideia de que "nenhum muro é maior que a força do amor."

Até ao lançamento de "Espiritualidade", o músico vai ainda disponibilizar mais três temas deste novo registo, o primeiro já na próxima semana, "Hold Me", uma colaboração com a americana Lucinda Williams.

Para já, Abrunhosa tem apenas dois concertos confirmados: a 13 e 14 de dezembro, o músico apreenta o novo trabalho em Leiria, Portugal.