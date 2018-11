Acordo do Brexit ainda sem data marcada

Quem o diz é o próprio ministro britânico para o Brexit, Dominic Raab, poucas horas depois de ter sido publicada uma carta do próprio para uma comissão parlamentar, na qual indicava que estava disposto a comparecer perante a dita comissão "assim que um acordo for finalizado", sublinhando que acreditava que "a data de 21 de novembro poderia ser conveniente".

O otimismo de Raab é partilhado pelo chefe da diplomacia britânica, Jeremy Hunt, que num discurso esta quarta-feira em Londres dizia que "é perfeitamente possível que até lá tenham sido feitos progressos suficientes", acrescentando que o estado atual das negociações é "encorajante".

Raab viaja esta sexta-feira à Irlanda do Norte numa "missão de investigação", num momento em que a falta de progressos sobre a questão da fronteira irlandesa ameaça deitar por terra a ideia de uma cimeira extraordinária de líderes europeus, ainda em novembro, para tentar concluir as negociações.

Numa boa notícia para o governo de Theresa May, o jornal The Times, que cita fontes no executivo britânico, indicou esta quinta-feira que Londres e Bruxelas já chegaram a acordo sobre os serviços financeiros para manter o acesso do Reino Unido ao mercado europeu pós-Brexit.