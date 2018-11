Alitalia tem três pretendentes

Tamanho do texto

As ofertas de compra serão examinadas por comissários extraordinários da Alitalia antes de serem encaminhadas ao Ministério do Desenvolvimento Económico.

A companhia ferroviária italiana Ferrovie dello Stato (FS), uma empresa estatal, anunciou, terça-feira, que decidiu fazer uma oferta pela Alitalia.

Por seu lado, a companhia aérea britânica Easyjet disse, recentemente, estar "ainda interessada numa empresa Alitalia reestruturada como parte de um consórcio"

O terceiro grupo a ter apresentado uma proposta terá sido a companhia aérea norte-americana Delta, informou a imprensa italiana na noite de quarta-feira.

Nos últimos meses, a alemã Lufthansa e a húngara WizzAir tambem manifestaram interesse na Alitalia. Contudo, a Lufthansa disse, terça-feira, não estar interessada na empresa italiana em caso de participação do Estado italiano.

A oferta da estatal FS, favorecida pelo novo governo populista italiano, pode ser acompanhada por uma série de condições, informou terça-feira a imprensa italiana. Entre elas estaria a presença no capital de outra companhia aérea estrangeira, capaz de sustentar a estratégia da Alitalia no longo prazo, e, paralelamente, de outras empresas italianas, que poderiam com a FS deter uma participação de pelo menos 51% .

A Alitalia, que emprega cerca de 11.000 funcionários, acumulou perdas nos últimos anos com a concorrência de empresas de baixo custo.

Até agora detida a 49% pela Etihad Airways, a Alitalia entrou em processo de insolvência em maio de 2017, após os trabalhadores rejeitarem um plano de reestruturação que envolvia 1700 despedimentos.