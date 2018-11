Arqueólogos têm de desenterrar 40 mil cadáveres em Londres

Tamanho do texto

"Esta é a maior escavação arqueológica alguma vez realizada no Reino Unido, e a maior atualmente - penso eu- na Europa", disse Mike Court, responsável pela escavação. "Temos mais de mil arqueólogos a trabalhar em mais de 60 locais entre Londres e Birmingham, e é um sonho ser um arqueólogo com as mãos num projeto como este, porque vamos encontrar algo de praticamente todos os períodos arqueológicos.", concluiu.

Para Helen Wass, a responsável pela "herança" da zona, qualquer que seja a construção que se faça em Londres, "acaba por ser uma oportunidade para entender a história que cada sítio conta".

Até agora já foram retirados 1200 corpos deste cemitério, alguns deles " parcialmente intactos". Segundo os arqueólogos, foi encontrado um esqueleto com um "conjunto completo de dentes."