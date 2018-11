As autoridades indonésias encontraram a caixa negra do avião da Lion Air que caiu na segunda-feira no mar de Java, com 189 pessoas a bordo.

As causas do acidente ainda não foram apuradas, mas a investigação está em curso. Os familiares das vítimas receberam a difícil tarefa de ajudar a identificar alguns dos objetos pessoais recuperados no local do acidente.