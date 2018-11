Bohemian Rhapsody chega aos cinemas

Tamanho do texto

Mais de 40 anos depois de ser editada, a obra-prima dos Queen - Bohemian Rapsody - já está nas salas de cinema. Ao contrário da ópera rock mais famosa de sempre o filme não convence a crítica em geral. Polémicas à parte para o ator que interpreta Freddy Mercury a honra é grande e para Brian May Rami Malek convence.

"Estou aqui hoje com Brian May e Roger Taylor, os lendários membros dos Queen. Eu propus-me ser a ator há talvez uma década. Acho que já havia algo a queimar dentro de nós os dois. Tínhamos a aspiração de viver o nosso sonho e eu estou a ter a possibilidade de fazê-lo agora mesmo, neste exato momento", referiu Rami Malek, ator que encarna a lenda do Rock.

"É enorme, Isto é um filme e ele era uma estrela e é preciso desmistificar, e penso que o Rami encarna-o bem, isso vê-se desde o primeiro minuto. Acredita-se que ele é o Freddie", disse o guitarrista dos Queen, Brian May.