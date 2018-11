Friedrich Merz pode ser o próximo líder da CDU

Angela Merkel é chefe do governo alemão há 13 anos e líder da CDU há 18, anunciou na segunda-feira a intenção de não se recandidatar à liderança do partido.

Merz acrescentou ainda que Merkel merece o maior respeito e gratidão pelos dezoito anos de trabalho como líder do partido. Que não é nenhum segredo que nem sempre concordou com as suas decisões, mas que Angela Merkel merece respeito e reconhecimento.

A chanceler alemã não é candidata à liderança do partido, mas afirma que se mantém na chefia do governo alemão até ao fim do atual mandato, em 2021. O novo líder da CDU vai ser escolhido no congresso previsto para os dias 7 e 8 de dezembro, na cidade alemã de Hamburgo.