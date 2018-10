Khashoggi foi estrangulado mal entrou no consulado

Tamanho do texto

Passou-se muito pouco tempo entre o momento em que Jamal Khashoggi entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul e o momento em que morreu. O jornalista saudita dissidente terá sido morto por estrangulamento assim que entrou na representação diplomáticas depois desmembrado. São as primeiras conclusões do inquérito, agora comunicadas pelo procurador-chefe desta cidade turca. Segundo esse mesmo comunicado da procuradoria, o crime terá sido premeditado.

As conclusões foram apresentadas dois dias depois do encontro entre os procuradores da Turquia e da Arábia Saudita. Uma reunião que não produziu quaisquer resultados.

Khashoggi era um crítico do regime saudita a viver nos Estados Unidos. Nesse dia tinha ido ao consulado tratar de formalidades para o futuro casamento com uma mulher turca.