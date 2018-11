Novo método ajuda pessoas paraplégicas a voltar a andar

Existe um novo método que ajuda pessoas paraplégicas a voltar a andar. Num estudo denominado Stimo, especialistas suíços da Escola Politécnica Federal e do Hospital Universitário de Lausanne uniram a estimulação elétrica a técnicas de fisioterapia, para que os pacientes com lesões na coluna possam andar com o mínimo de assistência - com a ajuda de muletas ou de um andarilho.

A localização e o momento exato da estimulação elétrica são fundamentais para que os pacientes façam o movimento pretendido. É esta coincidência espaço-temporal que desencadeia o desenvolvimento de novas terminações nervosas.