Sérgio Moro aceita convite para Ministro da Justiça de Bolsonaro

Aliás, as fusões de pastas parecem ser a tónica do governo. Bolsonaro quer formar o mais pequeno governo de sempre e passar dos atuais 29 ministérios para 15.

Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. O juiz que mandou prender Lula da Silva é a contratação-vedeta do presidente eleito do Brasil. Era uma ideia há muito deixada no ar, repetida depois das eleições, na primeira entrevista televisiva de Bolsonaro . Agora, está confirmado.

Dois superministérios destacam-se: a Economia e a Justiça, pasta que foi oferecida a Sérgio Moro. Mas o mais polémico vai resultar da fusão entre os ministérios da Agricultura e do Ambiente, o que coloca desde já os ecologistas defensores da Amazónia em pé-de-guerra.

Quanto ao presidente eleito, vestiu o colete à prova de bala por baixo da t-shirt e foi à praia, assistir a um festival de aviação acrobática. Uma aparição pública rara de Bolsonaro, afastado do contacto directo com a população desde que foi atacado com uma faca há quase dois meses. Jair Bolsonaro manteve-se distante - especialmente da imprensa - e não pode explicar as escolhas que já são conhecidas para o seu gabinete.