Apple vai deixar de divulgar números de telemóveis vendidos

Tamanho do texto

Depois destes dados virem a público, a empresa norte-americana decidiu deixar de divulgar o número de vendas, medida que já está a aplicar com as Apple Watch e Apple TV.

Mas, segundo o diretor financeiro da Apple, menos telemóveis vendidos não quer dizer obrigatoriamente menos lucro.

No anúncio da nova medida, Luca Maestri disse que a empresa conseguiu fazer mais dinheiro com a comercialização de iPhones em 2017 e que "vender menos unidades não tem relação com a saude financeira da firma".

Reuters

A Apple garante aos investidores que não há uma relação direta entre venda de unidades e o lucro mas logo depois do anúncio, o valor das ações da empresa caiu mais de 7%.

Quanto à medida de tornar secretos os números alcançados, começa a ser aplicada já no quarto trimestre deste ano.