"As sanções estão a chegar", diz Trump ao Irão

"As sanções estão a chegar". O cartaz, publicado pelo próprio presidente, faz referência à famosa frase "Winter is coming" (O inverno está a chegar), da série norte-americana "A Guerra dos Tronos".

O governo de Trump rasgou o acordo nuclear de Teerão assinado em 2015 e agora decidiu repôr todas as medidas punitivas contra o Irão que tinham sido abolidas com o acordo.

Os EUA saíram do acordo em maio porque não concordavam completamente com o documento. O irão, ameaçado com sanções vindas do outro lado do atlântico, diminuiu a atividade nuclear.

O anúncio feito esta sexta-feira pela administração Trump adianta também que os países que importam petróleo ao Irão não vão ser penalizados.