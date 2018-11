Daesh reivindica ataque mortífero no Egito

Tamanho do texto

O ataque ocorreu no mesmo sítio em que, em maio do ano passado, membros do mesmo grupo atacaram outro autocarro que também transportava cristãos egípcios, numa ação que se saldou em 28 mortos.

Em reação ao mais recente ataque, o presidente Abdel Fatah al-Sisi frisou a "determinação em combater o terrorismo e perseguir os responsáveis".