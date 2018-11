Bolsonaro anuncia transferência de embaixada para Jerusalém

Tamanho do texto

Jair Bolsonaro anunciou que vai mudar a embaixada do Brasil em Israel deTelavive para Jerusalém. O presidente eleito do Brasil parece empenhado em seguir os passos de Donald Trump também em matéria de política externa.

Um anúncio taxativo no twitter, justificado mais tarde em conferência de imprensa.

O primeiro-ministro israelita foi rápido a responder à decisão. No twitter, Benjamin Netanyahu trata Bolsonaro como amigo e diz a que a intenção é histórica, correcta e entusiasmante.

Bolsonaro foi mais tarde obrigado a moderar o discurso para serenar a resposta palestiniana. "O Brasil é um país pacífico e não queremos causar problemas com alguém. Não queremos levantar poeira que prjudique as conversas com todo o mundo. Israel sabe o respeito que temos por eles e os árabes sabem o respeito que temos por eles. Vamos pacificar esse assunto", disse aos jornalistas.

Depois dos Estados Unidos e da Guatemala, o Brasil pode ser o terceiro país a mudar a embaixada para Jerusalém.