Croácia reforça fronteira externa da EU

Esta separação, entre a Croácia e a Bósnia-Herzegovina, a chamada "fronteira verde" e é, neste momento, uma das mais importantes fronteiras externas da União Europeia, O ministério do Interior croata desmentiu, recentemente, as acusações de violência policial contra migrantes. Depois das chegadas em massa, em 2015, pela chamada "rota dos Balcãs ocidentais", a Croácia reforçou a vigilância com pessoal e equipamento. Só este ano, foram presos 500 traficantes de pessoas. Damir Butina é o chefe desta unidade da polícia fronteiriça estacionada em Cetingrad, no leste da Croácia: "A polícia da Croácia na fronteira do Estado persegue e detém, diariamente, traficantes de seres humanos que abusam da vulnerabilidade de pessoas que querem passar a fronteira ilegalmente e fazem muito dinheiro com isso", conta.

Desde o início de 2018, o número de imigrantes ilegais na Croácia subiu mais de 30%. Vêm, na maioria, do Afeganistão e Paquistão.