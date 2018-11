Discussão entre passageiro e motorista provoca acidente mortal

As imagens de videovigilância foram reveladas pela polícia local e, com elas, a causa do acidente: uma discussão entre um passageiro e o motorista. Nas imagens pode ver-se um dos 12 passageiros a agredir o motorista, o qual acabou por perder o controlo da viatura e mergulhar no rio.

Não há sobreviventes e duas pessoas continuam desaparecidas.

Momento do acidente

Segundo as autoridades, a passageira terá agredido o motorista depois deste não ter facilitado a saída fora da paragem oficial.

O video da discussão que provocou a morte a 13 pessoas está a levantar um debate no país sobre comportamento social.