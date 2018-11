Empregados da Google protestam contra assédio sexual

Em frente à sede californiana, um empregado da Google, J. J. Wanda, explica que viu "amigos prejudicados e com as carreiras destruídas, não apenas na Google, mas noutros sítios. Por isso, é preciso mostrar que chegou o momento [de pôr fim a isto] e esta é a melhor forma de o fazer".

A ação internacional coordenada, apelidada de "Google Walkout for Real Change", surgiu na sequência de um artigo do The New York Times, que revelou na semana passada que o cofundador do sistema operativo Android, Andy Rubin, que foi acusado de assédio sexual, deixou a Google em 2014 com uma indemnização de 78 milhões de euros.