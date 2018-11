Migração: o tema central das Intercalares nos EUA

Tamanho do texto

À Euronews, o Analista Político e Professor no University College London, Thomas Gift, lembrou que se os republicanos perderem o controlo do Congresso, a agenda política do Presidente será bastante afetada.

"Penso que estas eleições intercalares vão ter implicações significativas para Trump e para a capacidade de implementar a sua agenda. Se o Congresso for para os democratas - e segundo o New York Times há uma probabilidade de 85% de isso acontecer - isso vai travar significativamente a capacidade de continuar a sua agenda em várias frentes. E o resultado provável é mais impasse político, que é já um tipo de posição padrão na política americana."

A votação antecipada para as eleições de terça-feira já começou em algumas zonas dos Estados Unidos. Uma votação que se prevê com níveis recorde, tanto do lado democrata como republicano.