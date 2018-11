Nova Caledónia vota em referendo sobre independência

Tamanho do texto

Elie Poigoune, presidente da Liga de Direitos Humanos, já foi um líder independentista: "O meu olhar mudou em relação a França. Antes, era uma potência colonial, dura para connosco. Agora tem uma atitude mais benevolente, está atenta a todas as populações do território, em particular aos canaques", diz.

Canaques, ou descendentes do povo autóctone desta região do globo, que representam cerca de 40% da população da Nova Caledónia, enquanto os europeus e descendentes de europeus representam pouco mais de metade.