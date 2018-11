Alta cozinha para os sem-abrigo de bruxelas

Tamanho do texto

A magia num dia frio de inverno para os sem-abrigo. Reputados chefes com estrelas Michelin cozinharam para os mais desafortunados de Bruxelas.

"É uma sopa de abóbora, com avelãs e especiarias - que estão aqui. E adicionamos as avelãs. E, em seguida, já há creme de parmesão dentro, mas nós adicionamos um pouco de lado", diz Giovanni Bruno, chef com estrelas Michelin.