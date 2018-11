Começaram as cerimónias fúnebres do dono do Leicester City

Em memória do proprietário do Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha morreu no dia 27 quando o helicóptero em que seguia se despenhou perto do estádio do clube. E foi um minuto de silêncio emocionado aquele que se viveu no desafio entre o Leicester e o Cardiff para a primeira liga inglesa.

O tailandês faleceu juntamente com outras quatro pessoas. Em Banguecoque tiveram início as cerimónias funebres que vão pelo menos até ao dia 9. Este primeiro dia contou com altas individualidades do Estado, incluindo o vice-primeiro-ministro Prawit Wongsuwan que participou no ritual do banho. Os mantras vão continuar durante as tardes. A cremação deverá ter lugar dentro de 100 dias.

O empresário tailandês, de 60 anos, comprou o clube em 2010 e o levou-o até ao topo do futebol inglês e europeu. Em 2016, o Leicester sagrou-se campeão de Inglaterra.