Erdogan acusa "altas esferas sauditas"

O presidente turco deu mais um passo nas acusações pela morte do jornalista Jamal Khashoggi. Numa tribuna publicada no Washington Post, Recep Tayyip Erdogan afirma que "foram as mais altas esferas do governo saudita" a ordenar o homicídio.

Sem mencionar o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, Erdogan diz apenas acreditar que o rei saudita não tem qualquer responsabilidade no assunto.