Obama e Trump no ringue das eleições intercalares

A campanha para as eleições intercalares tornou-se num braço de ferro entre o antigo e o atual presidente dos Estados Unidos. Barack Obama e Donald Trump têm trocado galhardetes sobre vários temas, sendo que, para além do dossiê da saúde, a imigração é a questão que mais controvérsia tem gerado.

Já Obama deparou-se com um incidente em Miami. Um apoiante republicano infiltrou-se no encontro para o contestar. Acabou por ser retirado, com Obama a ironizar: "Porque é que aqueles que ganharam as eleições andam sempre tão nervosos?". E continuou: "Quando ganhámos a presidência, estava tudo bem".

Entretanto, o Twitter anunciou ter apagado mais de 10 mil falsos perfis que estavam a publicar mensagens, atribuídas erradamente aos Democratas, apelando aos eleitores para não irem votar.

O escrutínio decorre no próximo dia 6. Estão em causa os 435 assentos da Câmara dos Representantes e um terço do Senado.